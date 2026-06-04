В Красноярском крае при пожаре погибли женщина и трехлетний ребенок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня днем в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа произошел пожар в двухквартирном жилом доме.
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля здания была охвачена огнем. Пожар ликвидировали на площади 120 кв. м. На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Внутри дома сотрудники МЧС России обнаружили погибших женщину и трехлетнего мальчика.
В краевом МЧС отмечают, что с начала лета в регионе растет число погибших при бытовых пожарах. Только за первые четыре дня июня в Красноярском крае погибли 3 взрослых и 1 ребенок.
Жителям напоминают о простых правилах безопасности: не курить в постели, полностью тушить сигареты, не оставлять без присмотра свечи и другие источники открытого огня, следить за состоянием электропроводки и бытовых приборов. Также в доме стоит установить пожарный извещатель — он может вовремя разбудить при задымлении.
По предварительной версии краевого МЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении.