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В Красноярском крае при пожаре погибли женщина и трехлетний ребенок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня днем в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа произошел пожар в двухквартирном жилом доме.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня днем в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа произошел пожар в двухквартирном жилом доме.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений кровля здания была охвачена огнем. Пожар ликвидировали на площади 120 кв. м. На месте работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Внутри дома сотрудники МЧС России обнаружили погибших женщину и трехлетнего мальчика.

В краевом МЧС отмечают, что с начала лета в регионе растет число погибших при бытовых пожарах. Только за первые четыре дня июня в Красноярском крае погибли 3 взрослых и 1 ребенок.

Жителям напоминают о простых правилах безопасности: не курить в постели, полностью тушить сигареты, не оставлять без присмотра свечи и другие источники открытого огня, следить за состоянием электропроводки и бытовых приборов. Также в доме стоит установить пожарный извещатель — он может вовремя разбудить при задымлении.

По предварительной версии краевого МЧС, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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