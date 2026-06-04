В Ленобласти провели инфо-пресс-тур в Старую Ладогу

Инфо-пресс-тур в село Старая Ладога состоялся в Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В поездке приняли участие ведущие туроператоры региона, представители туристических компаний, журналисты и блогеры. Гости осмотрели курган Вещего Олега, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе, Староладожскую крепость и Никольский мужской монастырь. Ключевым объектом стало посещение Свято-Успенского девичьего монастыря, где они познакомились с жизнью обители и ее новыми возможностями для посетителей.
Кроме того, участники тура побывали в трапезном корпусе, где гостей ждали свежая выпечка, калитки, напитки из монастырских фруктов и ягод, а также блюда по старинным рецептам. Туристам предлагается и прогулка по экотропе к целебному источнику, посвященной памяти схиигумении Евпраксии — настоятельницы монастыря в конце XVIII — начале XIX века. Комитет по культуре и туризму Ленинградской области прорабатывает вопрос о включении монастыря в проектируемый национальный маршрут «Великий Русский Северный путь».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.