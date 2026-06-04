В Ленобласти провели инфо-пресс-тур в Старую Ладогу

Кроме того, участники тура побывали в трапезном корпусе, где гостей ждали свежая выпечка, калитки, напитки из монастырских фруктов и ягод, а также блюда по старинным рецептам. Туристам предлагается и прогулка по экотропе к целебному источнику, посвященной памяти схиигумении Евпраксии — настоятельницы монастыря в конце XVIII — начале XIX века. Комитет по культуре и туризму Ленинградской области прорабатывает вопрос о включении монастыря в проектируемый национальный маршрут «Великий Русский Северный путь».