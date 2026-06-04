Гидравлические испытания пройдут в Екатеринбурге 8−10 июня

Владельцы зданий, тепловых пунктов и сетей обязаны будут отключить системы теплопотребления от участков, где проводятся испытания, а также контролировать их состояние в течение всего периода работ. Собственники складов и подвалов с ценностями должны организовать дежурство и принять меры для предотвращения затоплений при возможном разрыве теплотрасс.