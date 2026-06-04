Мобильный интернет МТС «окутал» старинное село на северо-востоке Красноярского края

Компания МТС сообщила о запуске сети LTE в селе Денисово Дзержинского-Тасеевского округа.
Благодаря запуску в эфир новой базовой станции высокоскоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь от МТС смогут оценить порядка тысячи местных жителей, а также автомобилисты, следующие по Тасеевскому тракту на север Красноярского края.
Связисты МТС обеспечили интернетом всю территорию села, где расположены не только жилые дома, но и администрация поселения, Денисовкий клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и почтовое отделение. Теперь жители могут в режиме онлайн получать необходимые справки и документы, учиться удаленно, покупать билеты на рейсовый автобус и пользоваться телемедициной.
Для сельчан высокоскоростной интернет открывает новые возможности: от получения онлайн-консультаций по ведению хозяйства до продвижения местных туристических точек — например, памятной локации «Судная изба», связанной с непростой историей партизанского движения в Сибири.
«Скоростной мобильный интернет уже давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что особенно актуально не только для больших городов, но и для малых населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. В прошлом году мы подключили к сети МТС больше 280 населенных пунктов региона, в Дзержинско-Тасеевском округе мы запустили базовые станции в селах Орловка, Хандала, Сивохино и Фаначет, а также в деревне Александро-Ерша», — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Село Денисово было основано в 1630 году переселенцем из Владимирской губернии Владимировым Денисом, а братья основателя — Кондрат, Степан и Макар — поселились выше по реке Топольчик и основали деревни Кондратьево, Степаново и Макарово. По преданиям, братья участвовали в сибирских походах Ермака, за что и получили в награду землю площадью 14 тысяч десятин дарственной грамотой от имени царицы, составленной на древнеславянском языке.