Мобильный интернет МТС «окутал» старинное село на северо-востоке Красноярского края

«Скоростной мобильный интернет уже давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что особенно актуально не только для больших городов, но и для малых населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. В прошлом году мы подключили к сети МТС больше 280 населенных пунктов региона, в Дзержинско-Тасеевском округе мы запустили базовые станции в селах Орловка, Хандала, Сивохино и Фаначет, а также в деревне Александро-Ерша», — прокомментировал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.