Соглашение о развитии падел-спорта в Нижегородской области подписано в рамках ПМЭФ‑2026

«Вместе будем готовить тренеров, судей и проводить мероприятия, направленные на развитие этого вида спорта и приобщение нижегородцев к активному образу жизни. Падел — это идеальный выбор для тех, кто хочет оставаться в форме, поддерживать кардиовыносливость и получать удовольствие от движения независимо от возраста и спортивной подготовки», — подчеркнул он.