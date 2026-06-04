Соглашение о развитии падел-спорта в Нижегородской области подписано в рамках ПМЭФ‑2026

Правительство Нижегородской области и Федерация падела России заключили соглашение о сотрудничестве. 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+) документ подписали заместитель губернатора Егор Поляков и генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.
Падел — вид спорта, объединяющий элементы тенниса и сквоша, — активно набирает популярность в регионе. В рамках соглашения стороны планируют совместными усилиями развивать его как на массовом, так и на профессиональном уровне.
В рамках программы развития падел‑спорта Федерация падела РФ организует рейтинговые турниры и мероприятия по продвижению этого вида спорта в масштабах страны. В Нижегородской области эти задачи решает аккредитованная региональная Федерация падела, которая интегрирует федеральные инициативы в общую работу по популяризации физической культуры.
Егор Поляков отметил, что, несмотря на сравнительно недавнее появление падела в России, он уже завоевал симпатии нижегородцев.
«В Нижнем Новгороде открываются падел‑клубы, проводятся турниры, которые собирают большое количество игроков разных возрастов и уровней подготовки. В рамках соглашения мы выйдем на новый уровень развития этого вида спорта в регионе», — отметил он.
Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России, подчеркнул, что системное развитие падела в регионах — одна из ключевых задач организации.
«Вместе будем готовить тренеров, судей и проводить мероприятия, направленные на развитие этого вида спорта и приобщение нижегородцев к активному образу жизни. Падел — это идеальный выбор для тех, кто хочет оставаться в форме, поддерживать кардиовыносливость и получать удовольствие от движения независимо от возраста и спортивной подготовки», — подчеркнул он.
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подтвердил растущий интерес к паделу среди жителей разных категорий.
«Меньше года назад в регионе открылась первая падел‑арена, а сейчас таких клубов уже несколько. У нас проходят любительские соревнования, в том числе корпоративные турниры. Некоторые частные клубы предоставляют бесплатные часы для занятий льготным категориям жителей: людям с ОВЗ, участникам СВО и членам их семей», — рассказал он.
Еще одно значимое достижение — открытие первого в регионе падел‑центра, полностью соответствующего требованиям для проведения официальных турниров всероссийского и международного уровней.
Напомним, что Нижегородской области на ПМЭФ-2026 предстоит подписать несколько десятков соглашений в самых разных сферах — от промышленности и цифровых технологий до демографии и спорта.