В Канске уровень воды в реке приблизился к опасной отметке — 369 см

В Красноярском крае сохраняется превышение неблагоприятной отметки на реке Кан. Уровень воды достиг 369 сантиметров — неблагоприятная отметка составляет 350 см, опасная — 370 см. Возможно кратковременное превышение опасной отметки с последующим спадом.
Как рассказали в краевом ГУ МЧС России, вода продолжает стоять на пойме на Енисее (Кызыл), Мане (Нарва), Анже (Агинское), Чулыме (Балахта, Красный Завод) и Кети (Лосиноборское).
Всего подтоплены 7 жилых домов, 3 дачных дома, 113 приусадебных участков и 8 участков дорог. Паводковая ситуация под контролем правительства и МЧС.
Ранее мы сообщали, что прокуратура проверяет подтопление 8 домов из-за подъёма Тубы.
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