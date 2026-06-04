Врач из Искитима нашла чесотку у пенсионера через дерматоскоп

Пациент обошёл разных врачей. Ему выписывали антигистаминные таблетки, гормональные мази и другие препараты, однако легче не становилось. Анализ соскоба на чесоточного клеща показал отрицательный результат, что окончательно запутало картину. Разобраться в ситуации смогла врач кожно-венерологического диспансера Искитимской ЦРБ Мария Тельбух. Она не стала полагаться только на жалобы, а взяла дерматоскоп — прибор с сильной подсветкой и большим увеличением — и внимательно осмотрела почти всё тело пациента.