В Красноярске переименуют еще одну остановку

В Кировском районе Красноярска остановка общественного транспорта «Столовая» теперь будет называться «Завод “Сталь Партнер”.
Постановление о переименовании внутригородского объекта подписал и.о. мэра Александр Мацак на основании рекомендации специальной комиссии.
Остановка расположена по адресу улица Затонская, 50 и находится на автобусных маршрутах № 6, 8, 10 и 55.
Новое название остановочного пункта внесут в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
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