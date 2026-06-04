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В Красноярске переименуют еще одну остановку

В Кировском районе Красноярска остановка общественного транспорта «Столовая» будет называться «Завод “Сталь Партнер”.

В Кировском районе Красноярска остановка общественного транспорта «Столовая» теперь будет называться «Завод “Сталь Партнер”.

Постановление о переименовании внутригородского объекта подписал и.о. мэра Александр Мацак на основании рекомендации специальной комиссии.

Остановка расположена по адресу улица Затонская, 50 и находится на автобусных маршрутах № 6, 8, 10 и 55.

Новое название остановочного пункта внесут в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

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