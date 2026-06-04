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В Калининграде обсудили законность при исполнении программы капремонта

Состоялось заседание коллегии под председательством прокурора Калининградской области Максима Попова, посвящённое вопросам состояния законности при исполнении региональной программы капитального ремонта.

Источник: KaliningradToday

В заседании приняли участие первый заместитель губернатора области, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и.о. министра регионального контроля (надзора), директор Фонда капремонта, руководители правоохранительных органов и территориальные прокуроры.

Открывая заседание, прокурор области отметил, что вопросы организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов являются социально значимыми и требуют постоянного прокурорского надзора и ведомственного контроля.

Региональной программой капремонта на 2015−2050 годы запланированы работы более чем в 15 тысячах многоквартирных домов. В период с 2024 по 2026 год предусмотрено выполнение капремонта в 6,2 тысячи домов.

На заседании обсудили соблюдение сроков и качества работ, исполнение законодательства подрядными организациями, проблемы собираемости взносов с собственников жилья и другие вопросы. По итогам коллегии выработаны конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности в этой сфере.

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