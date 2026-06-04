В Калининградской области летом отдохнут более 50 тысяч детей

Свыше 50 тыс. детей отдохнут летом на площадках 379 учреждений Калининградской области. Проведение летней оздоровительной кампании отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом летнем сезоне детям доступны 277 лагерей с дневным пребыванием, 13 загородных стационарных лагерей, 81 лагерь труда и отдыха и 8 палаточных лагерей. В летней кампании будет задействовано более 5,5 тыс. работников, которые прошли медосмотры, гигиеническое обучение и аттестацию. Кроме того, в честь 80-летия Калининградской области была разработана Единая региональная программа летних смен в детских лагерях. По ней во всех организациях детского отдыха будут проведены мероприятия, посвященные знаковым датам региона.
«Наша главная задача — организовать для детей интересный, полезный и, конечно же, безопасный отдых. Особое внимание при подготовке лагерей уделили программе воспитательной работы, а также антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, медицинскому сопровождению. Мы делаем и продолжим делать все возможное, чтобы каждый ребенок в Калининградской области провел лето с пользой, получил новые знания, завел друзей и набрался сил перед новым учебным годом», — отметила министр образования региона Светлана Трусенева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.