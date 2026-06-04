В Калининградской области летом отдохнут более 50 тысяч детей

В этом летнем сезоне детям доступны 277 лагерей с дневным пребыванием, 13 загородных стационарных лагерей, 81 лагерь труда и отдыха и 8 палаточных лагерей. В летней кампании будет задействовано более 5,5 тыс. работников, которые прошли медосмотры, гигиеническое обучение и аттестацию. Кроме того, в честь 80-летия Калининградской области была разработана Единая региональная программа летних смен в детских лагерях. По ней во всех организациях детского отдыха будут проведены мероприятия, посвященные знаковым датам региона.