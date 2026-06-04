Матвиенко: успех должен измеряться числом детей в семье

«Самое сложное всегда — изменить мировоззрение. Для этого требуется очень много усилий, чтобы семейные ценности, традиционная российская большая семья вернулись в наше сознание и понимание, что это действительно ценность. И что успех того или иного человека в обществе будет измеряться не количеством заработанных денег, не марками автомобилей, а тем, сколько же детей у этой семьи», — сказала Матвиенко.