На Дону объем выданных автокредитов вырос на 31,5%

В январе-апреле 2026 года в Ростовской области объем выданных автокредитов составил 11,9 млрд руб., что на 31,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 9 млрд. руб. По росту показателя область заняла четвертое место в общероссийском рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).