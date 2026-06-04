Красноярский таксист продавал мигрантам возможность жить и работать в России

Красноярский таксист решил обеспечить себе дополнительный заработок на мигрантах и стал торговать возможностью жить и работать в России. Изучив цифровые источники, 57-летний мужчина понял, что может обеспечивать иностранным гражданам продление срока пребывания в нашей стране. Он скачал образцы документов и стал предлагать свои услуги пассажирам-иностранцам. Брал по 5, 10 тысяч с человека. В миграционную службу отправлял пакет документов, где указывал различные виды работ, на которые якобы нанимал приезжих из Кыргызстана. За несколько недель легализовал пребывание в Красноярском крае 10 граждан этой республики. На самом деле данные граждане у меня не работали и не проживали, — пояснил мужчина, которому предъявлено обвинение в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Красноярска.