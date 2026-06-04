Калининградцы пожаловались на дефицит инсулина в регионе

Калининградцы в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» пожаловались на перебои с поставками инсулина в Калининградской области. Больные и их родственники вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек и обращаться за помощью к знакомым в других городах. Ситуацию прокомментировало региональное министерство здравоохранения.
Местная жительница подчеркнула, что для детей с сахарным диабетом инсулин — это не просто лекарство, а жизненная необходимость. Любые перебои с его наличием ставят под угрозу здоровье и жизнь маленьких пациентов.
«Сегодня родители вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек, обращаться за помощью к знакомым в других городах. При этом ассортимент жизненно необходимых инсулинов в Калининграде значительно уступает другим регионам России. Люди слышат обещания о скорых поставках и контроле ситуации, но дети не могут ждать неделями. Родители ежедневно живут в страхе, что завтра нужного препарата не окажется в наличии», — написала женщина.
Как отмечает министерство здравоохранения, запас инсулина на складе уполномоченной фармацевтической организации составляет от 4 до 6 месяцев. «Заключены контракты, которые обеспечат льготные категории граждан инсулином до конца 2026 года. Льготным категориям граждан инсулин выдается в полном объёме по назначениям врачей», — добавили в ведомстве.
Министерство провело контрольную закупку в аптеках трёх основных сетей в Калининграде. Представители минздрава подчеркнули, что в каждой аптеке подтвердили наличие инсулина и возможность его последующего выкупа. Помимо этого, препараты можно было заказать онлайн. В ведомстве также подчеркнули, что власти не могут влиять на наличие препаратов в коммерческих аптеках.