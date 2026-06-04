Калининградцы пожаловались на дефицит инсулина в регионе

«Сегодня родители вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек, обращаться за помощью к знакомым в других городах. При этом ассортимент жизненно необходимых инсулинов в Калининграде значительно уступает другим регионам России. Люди слышат обещания о скорых поставках и контроле ситуации, но дети не могут ждать неделями. Родители ежедневно живут в страхе, что завтра нужного препарата не окажется в наличии», — написала женщина.