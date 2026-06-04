Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы пожаловались на дефицит инсулина в регионе

Власти не могут повлиять на наличие препаратов в коммерческих аптеках.

Калининградцы в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» пожаловались на перебои с поставками инсулина в Калининградской области. Больные и их родственники вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек и обращаться за помощью к знакомым в других городах. Ситуацию прокомментировало региональное министерство здравоохранения.

Местная жительница подчеркнула, что для детей с сахарным диабетом инсулин — это не просто лекарство, а жизненная необходимость. Любые перебои с его наличием ставят под угрозу здоровье и жизнь маленьких пациентов.

«Сегодня родители вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек, обращаться за помощью к знакомым в других городах. При этом ассортимент жизненно необходимых инсулинов в Калининграде значительно уступает другим регионам России. Люди слышат обещания о скорых поставках и контроле ситуации, но дети не могут ждать неделями. Родители ежедневно живут в страхе, что завтра нужного препарата не окажется в наличии», — написала женщина.

Как отмечает министерство здравоохранения, запас инсулина на складе уполномоченной фармацевтической организации составляет от 4 до 6 месяцев. «Заключены контракты, которые обеспечат льготные категории граждан инсулином до конца 2026 года. Льготным категориям граждан инсулин выдается в полном объёме по назначениям врачей», — добавили в ведомстве.

Министерство провело контрольную закупку в аптеках трёх основных сетей в Калининграде. Представители минздрава подчеркнули, что в каждой аптеке подтвердили наличие инсулина и возможность его последующего выкупа. Помимо этого, препараты можно было заказать онлайн. В ведомстве также подчеркнули, что власти не могут влиять на наличие препаратов в коммерческих аптеках.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше