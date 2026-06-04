Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы избавились от мелочи на 1,5 миллиона рублей

Жители Волгоградской области достали из копилок 309 тысяч монет на.

Жители Волгоградской области достали из копилок 309 тысяч монет на общую сумму почти в полтора миллиона рублей и избавились от них в ходе «Монетной недели», которая прошла в регионе в апреле 2026 года. Как сообщили в волгоградском отделении Банка России, всего волгоградцы сдали мелочи на 3% больше, чем во время аналогичной акции в прошлом году.

Только в банки волгоградцы принесли больше 700 килограммов мелочи, чтобы обменять ее на бумажные деньги или зачислить на банковский счет без комиссии. Чаще всего жители региона сдавали рубли разного номинала, а на копейки пришлось около 15% от всех монет.

В волгоградском отделении Банка России отметили, что полученная от жителей мелочь помогает упростить расчеты и снизить затраты на чеканку. Уже осенью в регионе пройдет аналогичная акция. При этом жителей призвали не дожидаться ее, а активно расплачиваться мелочью в повседневной жизни.