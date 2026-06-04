Волгоградцы избавились от мелочи на 1,5 миллиона рублей

Жители Волгоградской области достали из копилок 309 тысяч монет на общую сумму почти в полтора миллиона рублей и избавились от них в ходе «Монетной недели», которая прошла в регионе в апреле 2026 года. Как сообщили в волгоградском отделении Банка России, всего волгоградцы сдали мелочи на 3% больше, чем во время аналогичной акции в прошлом году.