В Москве может появиться аналог «Диснейленда», заявил Эрнст

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Эрнст принял участие в сессии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф», в ходе которой он отметил, что Москва за несколько лет смогла создать крупный, постоянно развивающийся киногород.
«Думаю, что через пару-тройку лет Москва будет иметь очень эффективный Диснейленд, в котором будут системные экскурсии, где люди будут смотреть за текущим кинопроизводством, за созданными аттракционами кинопроизводства», — сказал Эрнст.
Он подчеркнул, что экскурсии на площадке проводятся уже сейчас. Однако в перспективе нескольких лет проект должен выйти на новый уровень за счет расширения инфраструктуры, увеличения числа постоянных декораций и создания полноценной системы посещения кинопроизводственных объектов.
Гендиректор Первого канала отметил, что такой проект позволит повысить интерес к киноиндустрии, создаст дополнительные возможности для туристической отрасли и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.