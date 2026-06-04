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В Москве может появиться аналог «Диснейленда», заявил Эрнст

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Москва через два-три года может получить аналог «Диснейленда» на базе развивающегося кинопарка «Москино», где будут проводиться экскурсии по съемочным площадкам и кинодекорациям, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Источник: РИА Новости

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Эрнст принял участие в сессии «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф», в ходе которой он отметил, что Москва за несколько лет смогла создать крупный, постоянно развивающийся киногород.

«Думаю, что через пару-тройку лет Москва будет иметь очень эффективный Диснейленд, в котором будут системные экскурсии, где люди будут смотреть за текущим кинопроизводством, за созданными аттракционами кинопроизводства», — сказал Эрнст.

Он подчеркнул, что экскурсии на площадке проводятся уже сейчас. Однако в перспективе нескольких лет проект должен выйти на новый уровень за счет расширения инфраструктуры, увеличения числа постоянных декораций и создания полноценной системы посещения кинопроизводственных объектов.

Гендиректор Первого канала отметил, что такой проект позволит повысить интерес к киноиндустрии, создаст дополнительные возможности для туристической отрасли и станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.