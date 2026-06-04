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Автобусы № 45, 83 и 87 стали самыми популярными у нижегородцев

Стабильный спрос сохранился на ряд автобусных направлений — тройка лидеров осталась прежней по сравнению с апрелем.

По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), в мае в Нижнем Новгороде зафиксировали рейтинг наиболее загруженных маршрутов общественного транспорта.

Стабильный спрос сохранился на ряд автобусных направлений — тройка лидеров осталась прежней по сравнению с апрелем. Наибольшее число пассажиров выбрали рейсы № 45, 83 и 87.

Структура популярности других видов городского транспорта в завершающей декаде месяца не претерпела изменений. В числе самых востребованных по‑прежнему числятся:

трамвайные маршруты № 5, 6 и 7 — стабильно высокий пассажиропоток;

электробусные линии Э‑12, Э‑13 и Э‑14 — продолжают набирать популярность у горожан;

троллейбусные направления № 10, 15 и 25 — сохраняют устойчивые позиции в рейтинге.

Ранее ночные автобусы в Нижнем Новгороде попались на нарушениях после запуска.