Автобусы № 45, 83 и 87 стали самыми популярными у нижегородцев

По данным Центра развития транспортных систем (ЦРТС), в мае в Нижнем Новгороде зафиксировали рейтинг наиболее загруженных маршрутов общественного транспорта.
Стабильный спрос сохранился на ряд автобусных направлений — тройка лидеров осталась прежней по сравнению с апрелем. Наибольшее число пассажиров выбрали рейсы № 45, 83 и 87.
Структура популярности других видов городского транспорта в завершающей декаде месяца не претерпела изменений. В числе самых востребованных по‑прежнему числятся:
трамвайные маршруты № 5, 6 и 7 — стабильно высокий пассажиропоток;
электробусные линии Э‑12, Э‑13 и Э‑14 — продолжают набирать популярность у горожан;
троллейбусные направления № 10, 15 и 25 — сохраняют устойчивые позиции в рейтинге.
Ранее ночные автобусы в Нижнем Новгороде попались на нарушениях после запуска.