Мэр Шелест да пояснение по неровному асфальту на Красном Пути в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в четверг, 4 июня 2026 года, что получает вопросы по поводу ремонта Красного Пути. По информации «СуперОмска», строители сняли верхний слой асфальта и оставили ребристое основание. В результате проезд в самом центре Омска замедлился, а в часы пик здесь скапливались пробки.
В ночь на 3 июня произошла укладка первого слоя, однако водители приняли его за основной и стали жаловаться на его несовершенство.
«Друзья, сегодня ночью планируется укладка выравнивающего слоя дорожного полотна на участке в границах улиц Интернациональной и Фрунзе. Ранее на этом участке специалисты подрядной организации сняли прежнее покрытие и укрепили основание дороги ресайклером. Сейчас покрытие набрало прочность и прошло необходимый строительный контроль», — пояснил глава города.
Шелест также предупредил омичей, что подобные работы с укреплением основания проезжей части в ближайшее время выполнят в районе пересечения улиц Кемеровской и Красный Путь. Также подрядчик обустроит тротуары и парковки, нанесет разметку и установит новые дорожные знаки.
Мэр отметил, что ремонт дороги в основном ведется ночью, чтобы не затруднять автомобильный трафик в часы активного пользования дорогой.
Контракт на ремонт был заключен еще в октябре 2025 года. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) города Омска. Стоимость работ — 228,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен не только обновить асфальтовое покрытие (в том числе на участке у кинотеатра «Маяковский»), но и заменить пешеходную зону — уложить гранитную плитку и новые бордюры. Срок завершения всех работ — 6 октября 2026 года.