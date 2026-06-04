Мэр Шелест да пояснение по неровному асфальту на Красном Пути в Омске

Контракт на ремонт был заключен еще в октябре 2025 года. Заказчиком выступает Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) города Омска. Стоимость работ — 228,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен не только обновить асфальтовое покрытие (в том числе на участке у кинотеатра «Маяковский»), но и заменить пешеходную зону — уложить гранитную плитку и новые бордюры. Срок завершения всех работ — 6 октября 2026 года.