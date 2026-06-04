В Калининградской области задержана группа мошенников, похитившая более 10 миллионов рублей у детей-сирот

С 2022 по май 2026 года фигуранты занимались мошенничеством с жилищными сертификатами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий ущерб потерпевшим и региональному бюджету превысил 10 миллионов рублей.
По версии следствия, злоумышленники подыскивали граждан, которым по закону полагались выплаты на приобретение жилья, и предлагали свою помощь в оформлении документов и покупке недвижимости. Затем они показывали потерпевшим жилой дом в Гвардейском районе, принадлежавший их сообщнице, и убеждали приобрести именно этот объект за счёт государственных выплат. После перечисления бюджетных средств фигуранты оформляли от имени жертв сделки по дальнейшей продаже жилья третьим лицам, а деньги сиротам не возвращали.
Следователи уже установили троих пострадавших. В одном случае преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудники центра социальной поддержки выявили несоответствие жилья установленным требованиям. Бюджету Калининградской области причинён ущерб более чем на 5 миллионов рублей. Ещё 5,6 миллиона рублей составил ущерб, причинённый непосредственно потерпевшим.
Кроме того, следствие установило обстоятельства ещё одного тяжкого преступления. В 2023 году один из потерпевших начал требовать возврата денег и собирался обратиться в правоохранительные органы. Опасаясь разоблачения, обвиняемые силой посадили мужчину в автомобиль, вывезли в безлюдное место в Калининграде и стали угрожать расправой ему и его малолетней дочери.
Троим фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, мошенничестве при получении социальных выплат, покушении на мошенничество и похищении человека. По ходатайству следствия двое обвиняемых заключены под стражу. Ещё одной фигурантке, частично признавшей вину, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Следствие продолжает устанавливать всех участников преступной схемы и проверяет возможную причастность обвиняемых к другим аналогичным эпизодам.