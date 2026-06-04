В Калининградской области задержана группа мошенников, похитившая более 10 миллионов рублей у детей-сирот

По версии следствия, злоумышленники подыскивали граждан, которым по закону полагались выплаты на приобретение жилья, и предлагали свою помощь в оформлении документов и покупке недвижимости. Затем они показывали потерпевшим жилой дом в Гвардейском районе, принадлежавший их сообщнице, и убеждали приобрести именно этот объект за счёт государственных выплат. После перечисления бюджетных средств фигуранты оформляли от имени жертв сделки по дальнейшей продаже жилья третьим лицам, а деньги сиротам не возвращали.