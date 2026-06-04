На Дону в «белые списки» попали сайт правительства и сервисы «Центр-инвест»

«Вопросы расширения перечня региональных ресурсов, предлагаемых для включения в “белые списки”, а также возможность включения в них сервисов региональных бизнес-банков, торговых сетей, служб доставки, такси и других социальнозначимых интернет-платформ относится к компетенции курирующих отраслевых исполнительных органов Ростовской области», — отметил господин Кривошеенко.