В Калининградской области трое мошенников обманули детей-сирот на 10 миллионов рублей

Особую тяжесть делу придаёт ещё один эпизод. В 2023 году один из потерпевших, осознав обман, потребовал вернуть деньги и заявил о намерении обратиться в полицию. Опасаясь разоблачения, обвиняемые силой посадили мужчину в автомобиль, вывезли в безлюдное место в Калининграде и стали угрожать расправой ему и его малолетней дочери. Следствию удалось доказать и этот факт.