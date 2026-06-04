В Калининградской области трое мошенников обманули детей-сирот на 10 миллионов рублей

В Калининградской области завершён важный этап расследования резонансного уголовного дела. Следователи СКР предъявили обвинение трём местным жителям, которые на протяжении четырёх лет — с 2022 по май 2026 года — систематически похищали деньги, выделенные государством детям-сиротам на покупку жилья. Общий ущерб, по данным следствия, превысил 10 миллионов рублей.
Фигуранты подыскивали граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым по закону полагались сертификаты на приобретение жилья. Злоумышленники представлялись помощниками, предлагали содействие в оформлении документов и сопровождении сделок. Затем они показывали потерпевшим конкретный дом в Гвардейском районе (объект принадлежал их сообщнице) и убеждали приобрести его за счёт государственных выплат.
После того как бюджетные средства перечислялись, обвиняемые, по версии следствия, оформляли от имени сирот сделки по перепродаже этого же жилья третьим лицам. Деньги от продажи недвижимости потерпевшим не возвращались — они исчезали в карманах организаторов схемы.
В одном случае преступление не было доведено до конца — сотрудники центра социальной поддержки населения выявили несоответствие предложенного жилья установленным требованиям. Это позволило спасти бюджетные средства, но не остановило преступную группу.
Ущерб, причинённый бюджету Калининградской области, оценивается более чем в 5 миллионов рублей. Ещё 5,6 миллиона рублей — это прямые потери самих потерпевших, которые остались без денег и без жилья.
Особую тяжесть делу придаёт ещё один эпизод. В 2023 году один из потерпевших, осознав обман, потребовал вернуть деньги и заявил о намерении обратиться в полицию. Опасаясь разоблачения, обвиняемые силой посадили мужчину в автомобиль, вывезли в безлюдное место в Калининграде и стали угрожать расправой ему и его малолетней дочери. Следствию удалось доказать и этот факт.
Троим фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, мошенничество при получении социальных выплат, покушение на мошенничество и похищение человека. Двое обвиняемых заключены под стражу. Ещё одна фигурантка, частично признавшая вину, находится под запретом определённых действий.
Следствие продолжает устанавливать всех участников преступной схемы и проверяет возможную причастность обвиняемых к другим аналогичным эпизодам, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.