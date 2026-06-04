Аэрофлот запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Минск

Аэрофлот запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода и Чебоксар в Минск. Об этом сообщила авиакомпания.
Рейсы из Нижнего Новгорода будут выполняться с 5 июля три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, из Чебоксар — с 29 июня по понедельникам и четвергам, говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше