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Аэрофлот запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Минск

Аэрофлот запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода и Чебоксар в Минск. Об этом сообщила авиакомпания.

Источник: Коммерсантъ

Аэрофлот запустит регулярные рейсы из Нижнего Новгорода и Чебоксар в Минск. Об этом сообщила авиакомпания.

Рейсы из Нижнего Новгорода будут выполняться с 5 июля три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям, из Чебоксар — с 29 июня по понедельникам и четвергам, говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.

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