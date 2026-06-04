Флаг над облаками: в горах Алматы школьники подняли Государственный флаг Казахстана

На высоте, где заканчиваются дороги и начинается небо, ребята не только развернули флаг, но и запечатлели момент, который для многих стал личной вершиной — символом преодоления и ответственности. После короткого привала с видом на заснеженные хребты группа благополучно спустилась к заставе Алма-Арасан.