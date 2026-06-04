Нижегородская область станет пилотным регионом по запуску цифровой платформы для трудовых мигрантов

Нижегородская область выступит пилотным регионом для внедрения инновационной цифровой платформы, призванной упростить трудоустройство иностранных граждан в России.
Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+) 4 июня.
Сервис объединит в едином цифровом пространстве всех участников процесса: работодателей; иностранных соискателей; кадровые агентства; государственные органы.
Ключевая цель инициативы — ускорить и сделать максимально прозрачным процесс аккредитации и трудоустройства визовых мигрантов.
Платформа обеспечит комплексное сопровождение на всех этапах: оформление виз; аккредитация; трудоустройство; адаптация иностранных работников.
Глеб Никитин подчеркнул, что регион последовательно выстраивает системную кадровую политику. По его мнению, сотрудничество со Сбербанком поможет создать удобный и технологичный механизм привлечения квалифицированных специалистов из‑за рубежа. Губернатор выразил уверенность, что проект укрепит кадровый потенциал области и станет эффективным инструментом для бизнеса.
Александр Ведяхин отметил важность решения проблемы кадрового дефицита в России, в том числе за счет привлечения трудовых ресурсов из других стран. Он подчеркнул, что цифровая платформа сократит и упростит путь иностранного гражданина от поиска работы до оформления документов — это принесет пользу как российским компаниям, так и самим мигрантам.
Ранее на ПМЭФ-2026 правительство Нижегородской области и Федерация падела России заключили соглашение о сотрудничестве.