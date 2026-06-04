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Нижегородская область станет пилотным регионом по запуску цифровой платформы для трудовых мигрантов

Ключевая задача проекта — ускорить процесс аккредитации и трудоустройства иностранных граждан в России.

Источник: Время

Нижегородская область выступит пилотным регионом для внедрения инновационной цифровой платформы, призванной упростить трудоустройство иностранных граждан в России.

Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+) 4 июня.

Сервис объединит в едином цифровом пространстве всех участников процесса: работодателей; иностранных соискателей; кадровые агентства; государственные органы.

Ключевая цель инициативы — ускорить и сделать максимально прозрачным процесс аккредитации и трудоустройства визовых мигрантов.

Платформа обеспечит комплексное сопровождение на всех этапах: оформление виз; аккредитация; трудоустройство; адаптация иностранных работников.

Глеб Никитин подчеркнул, что регион последовательно выстраивает системную кадровую политику. По его мнению, сотрудничество со Сбербанком поможет создать удобный и технологичный механизм привлечения квалифицированных специалистов из‑за рубежа. Губернатор выразил уверенность, что проект укрепит кадровый потенциал области и станет эффективным инструментом для бизнеса.

Александр Ведяхин отметил важность решения проблемы кадрового дефицита в России, в том числе за счет привлечения трудовых ресурсов из других стран. Он подчеркнул, что цифровая платформа сократит и упростит путь иностранного гражданина от поиска работы до оформления документов — это принесет пользу как российским компаниям, так и самим мигрантам.

Ранее на ПМЭФ-2026 правительство Нижегородской области и Федерация падела России заключили соглашение о сотрудничестве.

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