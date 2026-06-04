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Эксперты назвали самых востребованных специалистов в Калининградской области в мае

Лидерами рейтинга стали консультанты и кассиры.

Эксперты назвали самые востребованных специалистов в Калининградской области в мае. Лидерами рейтинга стали консультанты и кассиры. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

В мае местные работодатели разместили около шести тысяч вакансий. Чаще всего калининградским компаниям требовались продавцы (9%). Медианная предлагаемая зарплата для таких специалистов достигла 59,4 тысячи рублей.

В топ также вошли менеджеры по продажам и работе с клиентами (8%, медианная зарплата — 85,4 тысячи), курьеры (6%, 184 тысячи), повара, пекари и кондитеры (6%, 72,9 тысячи), врачи (4%, 94,9 тысячи).

«Наибольший спрос работодателей в Калининградской области сосредоточен на специалистах в сферах продаж, розничной торговли, общественного питания, логистики и медицины. При этом самые высокие медианные зарплатные предложения среди наиболее востребованных специалистов работодатели готовы делать курьерам, врачам и водителям-экспедиторам», — говорится в исследовании.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Калининградской области в середине весны. В апреле в топ попали агенты по недвижимости, курьеры и сварщики. По данным исследования, медианная зарплата в вакансиях составила 70 059 рублей. Показатель вырос на 16% за год.

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