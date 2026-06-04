Эксперты назвали самых востребованных специалистов в Калининградской области в мае

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Калининградской области в середине весны. В апреле в топ попали агенты по недвижимости, курьеры и сварщики. По данным исследования, медианная зарплата в вакансиях составила 70 059 рублей. Показатель вырос на 16% за год.