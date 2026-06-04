Врач сказал, сколько детей остается в больнице Борисова на третий день после массового отравления

Главный врач Борисовской центральной районной больницы Александр Дрозд сказал, сколько детей остается в медучреждении на третий день после массового отравления. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Как сообщалось ранее, 2 июня 2026 года в Борисове родители несовершеннолетних (в основном детей дошкольного возраста) обратились в больницу из-за нарушения пищеварения. Позднее врачи сказали о госпитализации и состоянии 28 дошкольников. Ситуацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре, заявив о комплексной проверке. Также подробности озвучило Министерство здравоохранения, сказав про симптомы острой кишечной инфекции у детей.
По словам главврача, 4 июня в инфекционной больнице продолжает лечение только один ребенок. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Вместе с тем врачи и далее продолжают круглосуточный мониторинг состояния оставшегося пациента. При необходимости проводится симптоматическая терапия. Александр Дрозд заверил, что угрозы для жизни и здоровья ребенка нет.
Все остальные дошкольники были выписаны и находятся под наблюдением участковых педиатров по месту жительства. Медицинская помощь была оказана в полном объеме. Врачи стабилизировали состояние детей.
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