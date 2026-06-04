Врач сказал, сколько детей остается в больнице Борисова на третий день после массового отравления

Как сообщалось ранее, 2 июня 2026 года в Борисове родители несовершеннолетних (в основном детей дошкольного возраста) обратились в больницу из-за нарушения пищеварения. Позднее врачи сказали о госпитализации и состоянии 28 дошкольников. Ситуацию прокомментировали в Генеральной прокуратуре, заявив о комплексной проверке. Также подробности озвучило Министерство здравоохранения, сказав про симптомы острой кишечной инфекции у детей.