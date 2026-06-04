Ученые научили ИИ подбирать цвета фасадов домов с учетом архитектурного стиля

У архитекторов появился ИИ-помощник, который подскажет наиболее удачное цветовое решение фасада дома.
Сегодня, для того чтобы упорядочить архитектурный облик города, власти многих российских мегаполисов утверждают специальные требования к фасадам — материалам отделки, цветовой гамме и освещению. Однако процесс формирования общих правил зачастую затягивается, ведь удобных инструментов для определения наиболее удачных вариантов нет, а мнения у экспертов, участвующих в процессе, могут быть разными.
На помощь архитекторам и муниципальным властям пришли ученые пермского политехнического университета. Их новая программа позволяет подбирать цвет фасада здания под конкретный запрос с учетом климата, архитектурного стиля и даже желаемого эмоционального отклика. На практике это работает так: архитектор формулирует запрос с учетом всех вводных, например: «фасад в нормандском стиле для прибрежного района Калининграда, пробуждать чувство спокойствия», — система проанализирует базу, включающую образцы этого стиля и колористику Балтийского региона, и предложит ответ.
Программа обращается к базе данных, собранной за несколько лет. В нее вошли тысячи фотографий реальных фасадов. Каждое изображение размечено по типу здания, стилю и региону, а также эмоциональным оценкам, полученным в ходе опросов жителей. Например, оценивая фасады детских садов, опрашивали воспитателей и родителей. База данных не статична — она актуализируется и пополняется. Ученые могут добавлять в нее новые изображения и обновлять разметку под конкретный запрос.
В ближайших планах исследователей разработать дизайн-код для двух промышленных городов Прикамья — Соликамска и Березников. Решения учтут суровый климат и местные традиции. В дальнейшем технологию можно масштабировать на другие города России.