Ученые научили ИИ подбирать цвета фасадов домов с учетом архитектурного стиля

Программа обращается к базе данных, собранной за несколько лет. В нее вошли тысячи фотографий реальных фасадов. Каждое изображение размечено по типу здания, стилю и региону, а также эмоциональным оценкам, полученным в ходе опросов жителей. Например, оценивая фасады детских садов, опрашивали воспитателей и родителей. База данных не статична — она актуализируется и пополняется. Ученые могут добавлять в нее новые изображения и обновлять разметку под конкретный запрос.