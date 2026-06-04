В Волгограде с мастер-классом выступит олимпийский чемпион Александр Поветкин

В Волгоград прибыл олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин. Как сообщили в облспорткомитете, именитый спортсмен уже успел посетить с рабочим визитом комитет физической культуры и спорта региона и пообщаться с руководителем ведомства Ириной Муравьевой.