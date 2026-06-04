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В Волгограде с мастер-классом выступит олимпийский чемпион Александр Поветкин

В Волгоград прибыл олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин.

В Волгоград прибыл олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин. Как сообщили в облспорткомитете, именитый спортсмен уже успел посетить с рабочим визитом комитет физической культуры и спорта региона и пообщаться с руководителем ведомства Ириной Муравьевой.

В ходе встречи участники обсудили ключевые вопросы и перспективы развития спортивной отрасли региона, в том числе касающиеся создания современной материально-технической базы физической культуры и спорта, а также патриотического воспитания молодежи.

В скором времени Поветкин также планирует посетить оборонно-спортивный лагерь «Авангард», ознакомиться с инфраструктурой объекта и провести мастер-классы с юными воспитанниками.

Фото: комитет физкультуры и спорта Волгоградской области.