Нижегородский СФР выплатил компаниям 8 млн рублей за трудоустройство инвалидов

За создание рабочих мест для людей с ОВЗ местным организациям возмещают до 200 тысяч рублей за одного человека. На компенсацию могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые трудоустраивают людей с инвалидностью первой и второй групп, ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. В 2025—2026 годах нижегородский бизнес создал 53 таких рабочих места.