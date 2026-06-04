Нижегородский СФР выплатил компаниям 8 млн рублей за трудоустройство инвалидов

21 нижегородское предприятие получило от Социального Фонда компенсацию за создание и оборудование рабочих мест для инвалидов. Общая сумма выплаты составила 8,22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.
За создание рабочих мест для людей с ОВЗ местным организациям возмещают до 200 тысяч рублей за одного человека. На компенсацию могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые трудоустраивают людей с инвалидностью первой и второй групп, ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. В 2025—2026 годах нижегородский бизнес создал 53 таких рабочих места.
«Рабочие места оснащают индивидуально под конкретного человека. В то же время адаптировать условия можно и сразу для группы работников с однотипными нарушениями функций организма», — говорится в сообщении ОСФР.
Помимо этого учитывается индивидуальная программа реабилитации, абилитации, восстановления после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Также во внимание принимают характер труда инвалида и его трудовые функции.
К расходам работодателей относят закупки основного и вспомогательного оборудования, мебели, технических приспособлений, оплату монтажных и установочных работ и обустройство рабочего места для специалиста на дому, если это необходимо.
Для получения субсидии требуется, чтобы занятость человека с инвалидностью не была меньше 9 месяцев. Заявление на компенсацию следует подать в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора. Документы, подаваемые предпринимателями, служба занятости рассматривает в течение 15 рабочих дней. Специальная комиссия также может к заявителю для проверки оснащения рабочего места для сотрудника с ОВЗ.
При отсутствии замечаний фонд включает работодателя в реестр на выделение компенсации и переводит деньги.
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