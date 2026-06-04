«Триа девелопмент» хочет построить гостиницу в Тамбове за 250 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Триа Девелопмент» было учреждено в Москве в ноябре 2011 года для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 10 млн руб. Половина долей компании принадлежит петербургскому АО «Атриум», чьи учредители не раскрываются. Еще по 25% владеют Ирина Филатова и Александр Корешев. Им также принадлежит столичное ООО «Триа гостеприимство». До 2024 года обеими компаниями владел Иван Болысов. По итогам 2025 года «Триа Девелопмент» получил выручку в 72 млн руб. и чистый убыток в 678 млн руб. Генеральный директор — Константин Гусельников.