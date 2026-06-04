В Екатеринбурге фестиваль «ТЕХНОполюшко» посетили более 2 тысяч гостей

«Сегодня на фестивале представлено большое количество разных площадок, организованы коворкинги, мастер-классы, различные активности. И все подчинено одной простой теме: лето должно быть интересным! Это наша большая педагогическая задача — подавать ребятам новую информацию так, чтобы они изучали ее с удовольствием и не переставали отдыхать и наслаждаться летом», — подчеркнула министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.