В Екатеринбурге фестиваль «ТЕХНОполюшко» посетили более 2 тысяч гостей

Свыше 2 тыс. человек приняли участие в семейном фестивале «ТЕХНОполюшко», который прошел 1 июня в Екатеринбурге по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили во Дворце молодежи.
На мероприятии работали более 30 интерактивных площадок, посвященных робототехнике, VR-/AR-технологиям, цифровому искусству и информационным технологиям. На мастер-классах гости конструировали шагающие платформы, создавали летающие модели из картона и фанеры, собирали открытки со светодиодами, решали VR-головоломки и осваивали урало-сибирскую роспись. Кроме того, состоялся традиционный фестиваль идей «Коллаборация».
«Сегодня на фестивале представлено большое количество разных площадок, организованы коворкинги, мастер-классы, различные активности. И все подчинено одной простой теме: лето должно быть интересным! Это наша большая педагогическая задача — подавать ребятам новую информацию так, чтобы они изучали ее с удовольствием и не переставали отдыхать и наслаждаться летом», — подчеркнула министр образования Свердловской области Светлана Тренихина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.