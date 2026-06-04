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Жителей Красноярского края предупредили об опасностях жаркой погоды

Спасатели просят жителей Красноярского края быть осторожными в жару.

Источник: Комсомольская правда

4 июня в центральных районах Красноярского края днем ожидается жаркая погода. В МЧС по Красноярскому краю предупредили жителей, что воздух прогреется до +30. Подобный прогноз дают синоптики и на ближайшие дни.

5 июня в центральных округах региона и в Эвенкийском муниципальном округе местами сохранится высокая, четвертого класса, пожарная опасность.

Спасатели напомнили жителям, как вести себя в такую погоду. Посоветовали одеваться по погоде, не поджигать сухую траву, купаться только там, где это разрешено, и не позволять детям заходить в воду без взрослых.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, как пережить лето без травм.

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