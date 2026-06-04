Дорога к «Камню желаний», где могли идти Усольцевы, очистилась от снега

Дорога к «Камню желаний» на горе Мальвинка в Кутурчинском Белогорье, по которой предположительно двигалась семья Усольцевых перед исчезновением, очистилась от снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего туристической базы «Геосфера» Денис Балашов.
По его словам, это позволит волонтёрам и спасателям пройти по маршруту во время возобновлённых поисков.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Сейчас в поисках участвуют около 80 человек. Перед пропажей Ирина рассказывала, что хотела пройти к «Камню желаний» на горе Мальвинка.
Балашов отметил, что на скалах Белогорья снег ещё есть, что осложняет ситуацию. Но на маршруте к горе снег уже сошёл, подросла трава — значит, волонтёры смогут там пройти. При этом в местности наблюдается много клещей.
Ранее мы сообщали, что поиски Усольцевых приостановят, если не найдут до 9 июня.