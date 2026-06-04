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Хабаровчанин Яков Басенко награждён медалью «Жукова»

Первое боевое задание Басенко выполнил в июне 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

4 июня 2026 года стало известно о награждении рядового Якова Басенко, уроженца Хабаровского края, медалью «Жукова», медалью «За укрепление боевого содружества» и квалификационным знаком «За штурм», сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Басенко родился в Хабаровском крае, окончил автодорожный техникум в Хабаровске и работал автомехаником на бетонном заводе. В мае 2025 года подписал контракт с Минобороны РФ и был зачислен в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду Восточного военного округа, дислоцированную в Бурятии.

Первое боевое задание Басенко выполнил в июне 2025 года: его штурмовая группа зачистила укреплённую лесополосу у населённого пункта Шевченко. Операция длилась неделю и завершилась освобождением территории.

После обучения на оператора беспилотных летательных аппаратов Басенко в декабре 2025 года выполнял задачи в районе Вербового: сопровождал штурмовые подразделения, разведывал маршруты и помогал разминировать тропы.

Весной 2026 года он работал на переднем крае — подвозил боеприпасы и продовольствие, помогал раненым и участвовал в эвакуации бойцов. За проявленное мужество военнослужащий удостоен государственных наград.

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