Хабаровчанин Яков Басенко награждён медалью «Жукова»

Басенко родился в Хабаровском крае, окончил автодорожный техникум в Хабаровске и работал автомехаником на бетонном заводе. В мае 2025 года подписал контракт с Минобороны РФ и был зачислен в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду Восточного военного округа, дислоцированную в Бурятии.