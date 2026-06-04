В Нижегородской области запустят ретроэлектричку

Восстановленная ретроэлектричка начнет ходить в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Электропоезд, состоящий из четырех вагонов, выполнен в формате музея на колесах. Салон каждого из них стилизован в соответствии с определенной темой: «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби». Также в вагонах размещены подлинные предметы советской эпохи: печатная машинка, весы, книги, посуда, восстановленные радиола, холодильник «ЗИЛ» 1960-х годов и телефонная будка с телефонным аппаратом.
Работы по восстановлению и стилизации состава проводились в два этапа и заняли около полугода. На первом была разработана общая концепция поезда и нарисованы макеты вагонов. На втором — замена окон, утепление, монтаж отреставрированных лавок и новой мебели, а также размещение предметов интерьера советской эпохи.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.