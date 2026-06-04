Ребенок и женщина погибли при пожаре в селе Красноярского края

Малолетний мальчик и его мама погибли в результате пожара в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа Красноярского края.
Как сообщили в ГУ МЧС и СК, трагедия случилась сегодня в третьем часу дня — загорелся двухквартирный жилой дом по улице Новая. Площадь возгорания составила 120 кв. метров. При тушении внутри обнаружили тела 38-летней женщины и ее 2-летнего сына с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня.
Предварительно установлено, что женщина жила в доме вместе с двумя детьми, во время пожара старший ребенок гулял на улице.
В МЧС полагают, что причиной возгорания стала неосторожность при курении. Следователи же рассматривают несколько версий возникновения пожара: замыкание электропроводки, либо неосторожное обращение с электроприборами. Очаг зафиксирован на веранде дома.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств.
Спасатели отмечают, что с начала лета в крае в результате бытовых пожаров погибли уже трое взрослых и один ребенок. В большинстве случаев причиной трагедии стала человеческая халатность. «Обратите внимание на свой дом — все ли у вас порядке с проводкой или электроприборами, не оставляете ли вы свечи или другие источники открытого огня без присмотра. Установите пожарный извещатель, чтобы проснуться в случае пожара. Такие простые действия спасут жизнь вам и вашей семье», — рассказали в ГУ МЧС.