Ребенок и женщина погибли при пожаре в селе Красноярского края

Спасатели отмечают, что с начала лета в крае в результате бытовых пожаров погибли уже трое взрослых и один ребенок. В большинстве случаев причиной трагедии стала человеческая халатность. «Обратите внимание на свой дом — все ли у вас порядке с проводкой или электроприборами, не оставляете ли вы свечи или другие источники открытого огня без присмотра. Установите пожарный извещатель, чтобы проснуться в случае пожара. Такие простые действия спасут жизнь вам и вашей семье», — рассказали в ГУ МЧС.