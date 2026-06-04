В Хабаровском крае создателям кино дали ещё один шанс получить миллионы

Кинематографисты из Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока получили дополнительное время для участия в конкурсе Фонда кино, сообщает Минкультуры 27 Z МАХ канал.
Приём заявок на поддержку производства национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке продлён до 17 июня 2026 года.
Общий бюджет конкурса составляет 200 млн рублей. Поддержку смогут получить проекты, посвящённые жизни, истории и культурным особенностям дальневосточных регионов. Одним из условий является направление не менее 30% бюджета фильма на работу с компаниями Дальнего Востока.
Конкурс проводится совместно с Министерство культуры Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.
В прошлом дальневосточном конкурсе Фонда кино участвовали 29 проектов. Финансовую поддержку получили три фильма, в том числе картина «Все реки впадают в моря», созданная в Хабаровском крае.
Подать документы на участие можно до 17 июня. Организаторы рассчитывают, что программа поможет развитию киноиндустрии Дальнего Востока и привлечёт в регион новые кинопроекты.