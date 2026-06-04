Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В марафон «Земля спорта», региональный этап которого пройдет в Светлогорске, включили битву беспилотников

В состязаниях участвуют более 600 человек.

В программу нового сезона всероссийского марафона «Земля спорта», региональный этап которого пройдет 6 июня в Светлогорске, помимо традиционных ГТО, силового экстрима, семейной эстафеты, волейбола и футбола, войдет также битва беспилотников. Как рассказали в правительстве области, праздник создан Минсельхозом России, в Светлогорске он соберет более 600 участников, включая команды из 18 муниципалитетов.

Предусмотрены спортивные эстафеты среди агроклассов и студентов профильных колледжей и вузов, а также сельхозпредприятий. Также запланирована насыщенная культурная программа, фермерская ярмарка и развлечения для всей семьи.

Гостей и участников ждет новый ФОК в Светлогорске (ул. Яблоневая, 13) с 10:30 до 18:00 6 июня.