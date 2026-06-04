В марафон «Земля спорта», региональный этап которого пройдет в Светлогорске, включили битву беспилотников

В программу нового сезона всероссийского марафона «Земля спорта», региональный этап которого пройдет 6 июня в Светлогорске, помимо традиционных ГТО, силового экстрима, семейной эстафеты, волейбола и футбола, войдет также битва беспилотников. Как рассказали в правительстве области, праздник создан Минсельхозом России, в Светлогорске он соберет более 600 участников, включая команды из 18 муниципалитетов.