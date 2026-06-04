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Жители Ванино боятся остаться без спортивных объектов и секций из-за ситуации с «Трансбункером»

Генпрокуратура выявила иностранное влияние владельцев «Трансбункера». Следствие установило, что основатели компании, будучи резидентами Кипра, вывели за рубеж около 19,3 млрд рублей капитала группы. На все движимое и недвижимое имущество компании был наложен арест. В то же время «Трансбункер» — главный учредитель АНО «Спортивный клуб Трансбункер» и обеспечивает работу ключевых спортивных сооружений Ванинского района: ледовой арены.

Генпрокуратура выявила иностранное влияние владельцев «Трансбункера». Следствие установило, что основатели компании, будучи резидентами Кипра, вывели за рубеж около 19,3 млрд рублей капитала группы. На все движимое и недвижимое имущество компании был наложен арест. В то же время «Трансбункер» — главный учредитель АНО «Спортивный клуб Трансбункер» и обеспечивает работу ключевых спортивных сооружений Ванинского района: ледовой арены, футбольного манежа и яхт-клуба, которыми пользуются 550 детей. В связи с этим в краевой Закдуме обсудили возможность передачи спортивных объектов министерству спорта края или муниципальному району. «Совместно с министерством спорта края и депутатами до конца июня обсудим конкретные предложения о передаче объектов в ведение Минспорта. Этот процесс требует юридической оценки законности передачи и проработки вопроса о выделении дополнительных бюджетных средств на дальнейшее функционирование объектов и секций. Главная задача — не допустить закрытия таких важных социальных объектов, дети должны быть под защитой», — отметил депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев.