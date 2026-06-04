В Красноярске обсудили благоустройство парка «Гвардейский» и набережной Качи

В Красноярске проверили ход благоустройства парка «Гвардейский» и набережной реки Качи. Набережную обновляют в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», а парк «Гвардейский» — в рамках подготовки к 400-летию города. [caption id= «attachment_368399» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Первый заместитель главы Красноярска Александр Мацак рассказал, что парк «Гвардейский» остается одним из важных объектов этого года. Работы здесь разделены на этапы, чтобы благоустройство проходило с учетом интересов жителей. В этом году подрядчик, ООО «Мегаполис», обновит аллеи и дорожки, подготовит покрытия для будущих площадок, уложит брусчатку на тротуарах и выполнит другие работы. Завершить весь комплекс планируют в 2027 году. [caption id= «attachment_368388» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По поручению губернатора края Михаила Котюкова концепцию обновления парка ранее обсуждали с жителями, ветеранами боевых действий и участниками СВО. Главный акцент решили сделать на исторической ценности территории. В перспективе здесь должны появиться детские городки, площадки для выгула собак и другие зоны отдыха. [caption id= «attachment_368380» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Жительница Советского района Ирина Костикова считает, что парк нуждался в реновации. По ее словам, на территории оставались старые постройки, а после обновления здесь хотелось бы видеть больше детских площадок. Парк нуждался в обновлении, там много старых построек еще было. Это бы все убрать, поставить бы больше детских площадок. Ребятишки у нас любят на самокатах, на велосипедах кататься, — рассказала женщина. На набережной Качи благоустройство продолжается поэтапно с 2020 года. В этом году работы должны завершиться в августе. Территорию разделят на несколько функциональных зон, обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, установят наружное освещение, урны и скамейки. По словам Александра Мацака, новая тропиночная сеть позволит соединить обновляемый участок с уже существующей набережной. [caption id= «attachment_368395» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Отдельное внимание во время выезда уделили обращениям жителей по поводу сноса деревьев и кустарников, такие жалобы поступали в социальные сети главы города Сергея Верещагина. Александр Мацак отметил, что на некоторых участках парка «Гвардейский» замечания подтвердились: деревья были убраны некорректно. Подрядчику выдали предписание. По словам первого заместителя главы города, на территории парка планируют пересадить более 100 деревьев. Новых вырубок на территории парка больше не планируется. Те деревья, которые пострадали, подрядчик за собственный счет посадит заново. За деятельностью подрядчиков в этой части будет вестись постоянный контроль, — подчеркнул Александр Мацак. [caption id= «attachment_368404» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] На набережной Качи, по словам Александра Мацака, часть тополей убирают из-за аварийного состояния. Перед этим была проведена экспертиза. Они уже заболевшие, аварийные, достаточно большие. Есть большое количество жалоб жителей о том, что в период дождей и ветра ветки падают на дома, на машины. Поэтому было принято решение эти деревья снести, — пояснил первый заместитель главы города. [caption id= «attachment_368403» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] После завершения работ на набережной планируют провести озеленение и высадить новые деревья, чтобы сохранить зеленый фонд территории. [caption id= «attachment_368389» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Красноярцам также напомнили, что до 12 июня жители старше 14 лет могут проголосовать за объекты благоустройства на 2027 год. Сделать это можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».