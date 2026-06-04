Никто не захотел обновить «мостик» в воронежском Дворце Ольденбургских за 22 млн

Предыдущий контракт на подготовку документации по сохранению мостика стоимостью 19,4 млн руб. был заключен в марте 2025 года с чувашским ООО «Дизайн». Однако в январе 2026 года заказчик расторг соглашение в одностороннем порядке: подрядчик так и не приступил к работам и не предоставил согласованную рабочую документацию. 1 декабря в адрес компании направлена претензия на 188,5 тыс. руб. Тем не менее, по данным портала госзакупок, сведений об ее оплате нет.