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В Минтруде призвали вузы учить студентов адаптироваться к рынку труда

Платыгин: вузам важно учить студентов адаптироваться к рынку труда.

Источник: © РИА Новости

С. — ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Студенты в России должны получать не только знания, но и навыки, позволяющие им гибко реагировать на изменения на рынке труда, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

«Важно не просто дать знания и сориентировать абитуриента, сделать его востребованным после выпуска, но и дать ему определенные навыки, способности, которые будут позволять ему в дальнейшем адаптироваться к меняющимся требованиям», — сказал Платыгин на сессии «Система образования как основа устойчивого экономического роста» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что скорость изменений на рынке труда будет только увеличиваться, а роль неформального образования, наставничества и самообразования станет более значимой. По словам замминистра, уже сейчас технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют широкие возможности для самостоятельного развития.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.