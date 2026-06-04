В Минтруде призвали вузы учить студентов адаптироваться к рынку труда

«Важно не просто дать знания и сориентировать абитуриента, сделать его востребованным после выпуска, но и дать ему определенные навыки, способности, которые будут позволять ему в дальнейшем адаптироваться к меняющимся требованиям», — сказал Платыгин на сессии «Система образования как основа устойчивого экономического роста» в рамках Петербургского международного экономического форума.