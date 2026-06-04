Афиша на 6, 7 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

6 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Персональная выставка Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка детских работ «Дети — любимому городу» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки: Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин «Kungur» | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+Выставка декоративно-прикладного искусства «Ярилин круг» от народного мастера Пермского края Надежды Гармановой | 0+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Фотовыставка Татьяны Тихомировой «Мы с тобой одной крови» | 12+10.00−18.00 | Персональная выставка Константина Собянина «Живопись» | 12+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+12.00 | 13.00 | Экскурсия «Растения времён динозавров» | 6+13.00 | Экобомбы | 6+15.00 | Экскурсия «Как читать почву» | 6+16.00 | Нескучная прогулка | 6+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Сила в единстве, выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается, этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни, страницы истории города военных лет | 12+16.00 | Премьера. «Кама-река. Как Пермь у воды росла». Пешеходная экскурсия по новому участку центральной набережной (Речной вокзал — Мотовилихинские заводы) | 0+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Культурное пространство «ИльТЮЗион»12.00, 16.00 | Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях | 6+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История парфюмерии в СССР | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
ПДНТ «Губерния»12.00, 14.00 | Занятие «Традиционные русские росписи» | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 0+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Лунные сказки | 6+12.00 | Почемучкин сон | 6+15.00 | Закат эпохи динозавров | 6+17.30 | Мифы и легенды о звёздном небе | 6+
Промыслотека «Яснодело»14.00, 16.00 | Ремесленный урок: народная кукла | 12+14.00, 16.00 | Ремесленный урок по ткачеству | 12+
Театр «Белая Овца»18.00 | Беда от нежного сердца | 16+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | История болезни | 16+
Театр «У Моста»18.00 | Собаки | 12+
Театр кукол13.30 | Сказки Пушкина | 6+11.00 | Три поросёнка | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского14.00, 17.00, 20.00 | Премьера. Служанка-госпожа | 12+19.00 | Моцарт и его время. Концерт солистов оркестра театра | Парадный зал ПГГПУ | 6+
Театр юного зрителя12.00, 16.00 | Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях | Спектакль идёт на открытой площадке (Атриум) | 6+14.00 | Барышня-крестьянка | Спектакль идёт на малой сцене театра | 12+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Лето | Театр-Тятрик | 0+15.00, 18.00 | Няня Ву | Театр-Тятрик | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка Виктории Кочеровой «За глаза прошедшее» | 12+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
7 июня.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Персональная выставка Агнии Шаньгиной «Возьми мои песни, рассыпь в ледяном краю» | 0+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка детских работ «Дети — любимому городу» | 12+
Библиотека им. Горького10.00−17.00Выставка детских рисунков «Мир искусства» от школы рисования Kate M. Art School | 12+Фотовыставка Наталии Печенкиной «Берега» | 12+Выставка картин «Kungur» | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+Фотовыставка Лейлы Туркиной «Памяти Северных юнг» | 12+Фотовыставка «Историк, политик, провидец» к 80-летию Владимира Жириновского | 16+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+12.00 | Рисуем музыку. Под звучание кельтской арфы | 6+12.00, 13.00 | Экскурсия «Растения времён динозавров» | 6+14.00 | Экскурсия «Как читать почву» | 6+15.00 | Ботанический барельеф | 6+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Стеклянная, деревянная, мягконабивная» | 6+10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−19.00 | Выставка живописи Молодёжного объединения Пермского отделения Союза художников России «По пути» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Сила в единстве, выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается, этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни, страницы истории города военных лет | 12+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей сладостей «Конфектория»11.00, 16.00 | Мастер класс: рисуем шоколадом | 0+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+
Органный концертный зал19.00 | Арам Хачатурян. На струнах солнца и любви | 6+
ПДНТ «Губерния»14.00, 16.00, 18.00 | Ремесленный урок по ваянию | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Дом | 0+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Парад планет | 6+12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+15.00 | Путешествуя со светом | 6+17.30 | Мир, в котором мы живём | 12+
Промыслотека «Яснодело»12.00, 15.00 | Ремесленный урок по бересте | 12+14.00, 16.00 | Ремесленный урок «Резьба по дереву»12+
Театр «Век жизни»15.00, 18.00 | Курица | 16+
Театр «Данилин»12.00 | Иллюзионное шоу клоунов «Шутки-утки» | 6+
Театр «У Моста»18.00 | Собаки | 12+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского19.00 | Жизель. К 100-летию Пермского балета | 12+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Лето | Театр-Тятрик | 0+15.00, 18.00 | Няня Ву | Театр-Тятрик | 6+18.00 | Типа я | ТМТ | 12+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка в двух главах «Живой мой Урал» | 0+
Центр городской культуры11.00−20.00 | Выставка Виктории Кочеровой «За глаза прошедшее» | 12+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка «Magnum ignotum — Великое неизвестное». Работы известных питерских художников Армена и Ольги Гаспарян | 12+
Частная филармония «Триумф»19.00 | Киноклуб «Кино, вино и домино»: «Нежный восток» (2023) | 18+