Афиша на 6, 7 июня. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+Сила в единстве, выставка живописи, скульптуры и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается, этнографическая фотовыставка | 6+Молотов. Пространство для жизни, страницы истории города военных лет | 12+16.00 | Премьера. «Кама-река. Как Пермь у воды росла». Пешеходная экскурсия по новому участку центральной набережной (Речной вокзал — Мотовилихинские заводы) | 0+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+