Измеряли, считали, слушали. Школьники учились лесному делу в Перми

В Андроновском лесу Перми прошла необычная экскурсия-практикум. Школьников и студентов учили измерять деревья, рассказывали о работе лесников и о том, как живёт особо охраняемая природная территория в городской черте.
Уроки от патриарха леса.
У входа в Андроновский лес нашу группу встречает лесник Черняевского лесничества Владимир Глазырин. Высокий, сухощавый, говорит немного, но каждое слово — по делу. 50 лет (!) в лесном хозяйстве. Аксакал лесного дела! Патриарх, так сказать.
«Пока справляюсь — работаю», — коротко бросает он.
Первое, на что мы обращаем внимание ещё перед входом на экотропу «Андроновская гора» — заросли американского клёна. Североамериканский вид. Прижился так, что ничем не вышибешь.
С клёном, по его словам, на особо охраняемой природной территории (ООПТ) борются, даже программы существуют. Но главная проблема сейчас — не он.
Владимир Иванович подводит группу к пихтам. Многие из них стоят жёлтые, явно больные. Причина известная — уссурийский полиграф.
«Жук-короед размером с пшено. Появился у нас в 2022 году. В каждое дерево вселяется до 50 тысяч штук. Они нарушают луб, по которому идёт питание хвои. Пихта гибнет», — объясняет он.
Масштабы впечатляют: в этом году только в одном этом квартале вырубили 600 кубометров заражённого леса. В прошлом — около тысячи. А в соседнем квартале работы ещё не закончены: там под вырубку пошло 2600 кубов. Спиленные деревья сжигают по зиме, по снегу, чтобы не разнести заразу дальше.
«Природа устроена разумно, — добавляет Владимир Иванович. — Перед гибелью пихта выбрасывает лавину семян. Молодняка вокруг уже много».
Работа лесника — это не только борьба с вредителями. Постоянные обходы, контроль за территорией. А ещё — надзор за охраной леса от пожаров.
«Страшные лесные пожары — верховые. Слава богу, мы их не допускаем».
И всё же люди умудряются палить траву.
«В прошлый первомай обхожу лес — за гаражами на поляне рядом с лесом дым. Подхожу: молодые люди сосиски жарили, костёр не потушили. Трава загорелась, они убежали. Я взял еловую ветку — полтора часа тушил. Пришёл домой — футболка местами чёрная от сажи, местами белая от выступившей соли», — рассказывает Владимир Иванович.
На деревьях по экотропе развешаны кормушки. Их сколотили школьники — для синиц и снегирей.
«Стараемся в холода поддержать птиц», — поясняет лесник.
По дороге нам пару раз попались поваленные деревья. Ветровал, последствия недавней бури. Скоро уберут.
Высотомер, рулетка и число Пи.
А затем прямо в лесу — практикум. Ведёт занятие доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермского аграрно-технологического университета (ПГАТУ), кандидат биологических наук Наталья Молганова. В руках — прибор, похожий на небольшой пистолет.
«Это высотомер “Блюм-Лейсс”. Немецкий. Им таксаторы пользуются с XIX века, и он до сих пор не устарел, — объясняет Наталья Александровна. — Таксаторы — лесные оценщики. Измеряют деревья, чтобы понять, сколько леса на участке и в каком он состоянии. Тригонометрию изучали? А здесь она как раз нужна. Прибор, конечно, всё считает сам, но в основе его работы — тангенс угла».
Принцип работы: отходишь от дерева на фиксированное расстояние — 15, 20, 30 или 40 метров. Наводишь прицел на вершину, нажимаешь на курок — стрелка-маятник замирает. Снимаешь показания по шкале, соответствующей выбранному расстоянию. Если ты находишься на одном уровне с деревом — на ровном рельефе, то добавляешь рост до глаза. Если рельеф сложный — гористый, то повторяешь наводишь прицел и стреляешь в основание дерева. Получившуюся величину добавляешь или вычитаешь из первой цифры.
А так всё зависит от рельефа.
«Всё очень интуитивно понятно, просто», — комментирует Молганова.
Ребята по очереди берут прибор, целятся, нажимают. Записывают показания в полевой дневник.
Следом — диаметр. Измеряют его на высоте груди. Европейский стандарт, по которому работают в России, — 1 метр 30 сантиметров от земли.
«У японцев эта отметка ниже, они же невысокие, — уточняет Наталья Александровна. — Американцы, наоборот, рослые — у них повыше. А наша традиция — метр тридцать. Именно на этой высоте должна быть грудь лесника. Но если ваша грудь не соответствует стандартам лесного хозяйства — ничего страшного. Просто знайте, где находится этот метр тридцать».
Если под рукой нет специальной мерной вилки (а её сегодня не взяли), используют обычную рулетку.
«Обхватываете ствол на высоте груди (помним, что 1 метр 30 в идеале), измеряете длину окружности, — объясняет Молганова. — А потом делите на число Пи — 3,14. Получаете диаметр».
Этот метод считается даже более точным, чем мерная вилка.
А чуть дальше по тропе Наталья Александровна знакомит ребят и с планом лесонасаждений: показывает лист с обозначениями — номера выделов (выдел — участок леса внутри квартала, где деревья примерно одинаковые по породе, возрасту, высоте и густоте), класс бонитета (показатель качества леса), площадь.
«Итак, 15 квартал, номер выдела — 28. Площадь — 0,9 гектара. Класс бонитета — первый», — озвучивает она.
Это значит: мы стоим на маленьком участке, где благоприятные экологические условия и должен расти хороший, качественный лес.
«Лес — не хаотичное скопление деревьев, — говорит она. — Это сложная, просчитанная система».
И добавляет уже для тех, кто задумывается о заработке:
«Таксация леса — дело денежное. Здесь можно зарабатывать приличные деньги».
Самих школьников, кажется, увлекает сам процесс.
"Мерили высоту деревьев по правилам, я всё записывал, — рассказывает школьник Артём Бабушкин.
Своё будущее с лесом он не связывает — пока выбирает физику. Но в походы любит ходить: был на Вишере и на горе Ветлан.
Пермский период на берегу Мулянки.
Владимир Иванович продолжает экскурсию, подводит группу к обрыву у реки Мулянки. Выход медистых песчаников — прямо под ногами.
«Это геологическое обнажение, — поясняет он. — Уфимский ярус пермской системы».
Пермский период открыл британский геолог Родерик Импи Мэрчисон. В 1841 году он путешествовал по России, изучал Урал и заметил: породы в окрестностях Перми не похожи ни на каменноугольные, ни на триасовые. Он назвал их пермской системой. С тех пор это название используют геологи всего мира. Для жителей края тот факт, что Пермь — единственный город на планете, чьим именем назван геологический период, — несомненный повод для гордости.
Ребята внимательно рассматривают красноватые слои песчаника — следы древнего моря, которое было здесь 250−300 миллионов лет назад.
Отсюда, со смотровой площадки на обрыве над песчаниками, открывается прекрасный вид на долину реки Мулянки и… Осенцовский промузел.
Южные склоны залиты солнцем — растёт сосна. Северные — в тени, там хозяйничают пихта и ель. Разница в температуре между ними достигает десяти градусов (!), поэтому снег на южных склонах тает в начале апреля, а на северных — на две-три недели позже. Хотя расстояние между ними — десяток метров.
Всего в Андроновском лесу, по данным учёных, 288 видов сосудистых растений. Три из них — в Приложении к Красной книге Пермского края: лилия волосистая, прострел раскрытый (сон-трава) и венерин башмачок крапчатый.
Лес облюбовали не только любители прогулок, но и спортсмены. По склонам прокладывают трассы велосипедисты-маунтинбайкеры. Зимой здесь катаются на лыжах, а с крутых склонов спускаются сноубордисты и горнолыжники. Снаряжение приходится везти с собой — подъёмников тут нет.
Местные называют лес «Андроновскими горами» — из-за холмов и крутых склонов с перепадом высот до 15 метров. Особо охраняемой природной территорией эта зона площадью почти 90 гектаров стала в 2015 году.
По пути Владимир Иванович показывает на тропу: «Тут ключик есть. Родники “Два брата” называются».
На информационном стенде дальше по маршруту объясняется, как дождевая вода, просачиваясь сквозь грунт, выходит на поверхность уже чистой и холодной. Местные жители знают это место и иногда набирают здесь воду.
Бастион от выбросов.
«Нам нужно общение с молодыми, нужен контакт. Мы от этого становимся лучше, повышаем профессиональный уровень и совершенствуемся. А ещё… нашему лесу нужны люди», — говорит Наталья Александровна.
Владимир Иванович дополняет: лесников практически не осталось — один специалист на три-четыре территории. А городские леса, такие как Андроновский, требуют особого внимания.
«Здесь очень много СНТ (садовых товариществ), ГСК (гаражно-строительных кооперативов), много нарушений, много возгораний. В первую очередь — нужна охрана от пожаров и незаконных рубок, — перечисляет он. — Для такой работы нужны грамотные, неравнодушные люди. Те, кто понимает лес и умеет с ним обращаться».
Поэтому аграрно-технологический университет и лесничество работают со школьниками уже много лет: растят смену. Не все они станут лесниками, но лес им небезразличен.
Девятиклассница Ирина Завьялова хочет стать инженером-ракетостроителем. В Андроновском лесу она уже не в первый раз: до этого считала здесь птиц.
«Я люблю природу, для меня такие выходы в лес — это отдельное маленькое путешествие, — признаётся она. — Мы с родителями часто ездим на сплавы по Чусовой, всегда убираем мусор — и за собой, и за теми, кто намусорил».
Ещё в самом начале экскурсии на ООПТ Владимир Глазырин, обращаясь к группе, не просил, а скорее констатировал: «Мы по тропе пойдём, и, если что попадётся — соберём? Молодые люди, вы не против?».
Возражений нет: мусор, проходя по тропе, собирали все.
«Узнали, как измерять деревья, поговорили с экспертами. Узнали кто такие лесники и таксатор леса. И мусор собрали — полезное дело», — остались довольны студент-первокурсник ПГНИУ Даниил Кононов и его друг Фёдор Харитонов.
Здесь, кстати, именно на этой смотровой площадке с открывающимся видом на Осенцовский промузел, где расположены нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия, становится понятна главная роль Андроновского леса для города.
«Это лёгкие города. Лес стоит на возвышенности и служит естественным барьером для промвыбросов, — объясняет Владимир Глазырин. — Я неоднократно видел, как сюда приезжали с метеостанцией: воздух здесь ничем не поражён, никаких примесей. Очень чистый, хороший».
В подтверждение своих слов он приводит простой, но красноречивый факт: в Мулянке, куда раньше боялись заходить, теперь водится хариус — рыба, которая живёт только в чистой воде.
«Я сам видел. Бабушка сидит на стульчике, собачка рядом. Ловит рыбу на Мулянке. Спрашиваю: “Ловится?” — “Да, килограмма два-три”. Для меня это лучше всяких отчётов», — говорит лесничий.
Ребята после экскурсии делятся впечатлениями:
«Как здорово просто походить, погулять по лесу. Они уезжают, увозя с собой полевые дневники и, возможно, новое понимание того, зачем городу лес».
Андроновский лес — живой. Он требует постоянной заботы. И по его тропам каждый день ходит лесник— проверить, не дымит ли где брошенный костёр, ведь здесь их жечь нельзя.
СПРАВКА.
«Андроновский лес» (является частью урочище «Андроновские горы») — особо охраняемая природная территория (ООПТ) местного значения с 2015 года. Площадь — 89,45 гектара. Расположен в Индустриальном районе Перми, за микрорайоном Нагорный.
На территории — экотропа «Андроновские горы» длиной 3 км с 9 информационными точками. Здесь растут краснокнижные растения, обитают редкие виды птиц, всего на территории ООПТ отмечено 47 видов гнездящихся птиц и около 100 видов насекомых. Из млекопитающих — белка, заяц, лиса.
Вход: свободный. Как добраться: до остановки «Андроновские пруды».Совет: закрытая одежда (от клещей и комаров), удобная обувь (склоны глинистые).Проект «Включайся в природу! Кадры для территорий особой важности» реализуется АНО «Медиацентр “Поддержка” при поддержке Президентского фонда природы.