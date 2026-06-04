Измеряли, считали, слушали. Школьники учились лесному делу в Перми

«Это высотомер “Блюм-Лейсс”. Немецкий. Им таксаторы пользуются с XIX века, и он до сих пор не устарел, — объясняет Наталья Александровна. — Таксаторы — лесные оценщики. Измеряют деревья, чтобы понять, сколько леса на участке и в каком он состоянии. Тригонометрию изучали? А здесь она как раз нужна. Прибор, конечно, всё считает сам, но в основе его работы — тангенс угла».