Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закрыто

«Движение временно закрыто: на ул. Тверская от Газетного пер. до ул. Моховая по направлению в центр; на ул. Крымский Вал; на ул. Садовая-Кудринская; на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером 4 июня из-за осадков и временных локальных перекрытий движения в Москве ожидаются пробки до семи баллов.
В пресс-службе добавили, что также движение закрыто на ул. Смоленская по направлению в центр; внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленского бульвара; Бородинском мосту по направлению в центр.