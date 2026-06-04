Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закрыто

«Движение временно закрыто: на ул. Тверская от Газетного пер. до ул. Моховая по направлению в центр; на ул. Крымский Вал; на ул. Садовая-Кудринская; на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной», — говорится в сообщении.