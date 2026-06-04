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Движение на ряде улиц в центре Москвы временно закрыто

Временно закрыто движение на ряде улиц в центре столицы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение временно закрыто: на ул. Тверская от Газетного пер. до ул. Моховая по направлению в центр; на ул. Крымский Вал; на ул. Садовая-Кудринская; на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 4 июня из-за осадков и временных локальных перекрытий движения в Москве ожидаются пробки до семи баллов.

В пресс-службе добавили, что также движение закрыто на ул. Смоленская по направлению в центр; внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленского бульвара; Бородинском мосту по направлению в центр.