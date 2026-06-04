В Тюмени состоится тренинг «Основы предпринимательства»

В ходе обучения участники узнают, откуда брать идеи, как изучать клиентов, создавать ценность и продвигать свое дело в соцсетях. Также они изучат налоги и законы для бизнеса, планирование финансов и доступные меры государственной поддержки. После прохождения тренинга предприниматели получат сертификат. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.