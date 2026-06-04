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В Тюмени состоится тренинг «Основы предпринимательства»

Участники узнают, откуда брать идеи и как продвигать бизнес в соцсетях.

Источник: Национальные проекты России

Тренинг «Основы предпринимательства» будет проходить с 16 по 19 июня в Тюмени по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

В ходе обучения участники узнают, откуда брать идеи, как изучать клиентов, создавать ценность и продвигать свое дело в соцсетях. Также они изучат налоги и законы для бизнеса, планирование финансов и доступные меры государственной поддержки. После прохождения тренинга предприниматели получат сертификат. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.