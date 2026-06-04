В Москве до 2032 года построят более 30 станций метро

Он уточнил, что в этом году для пассажиров откроют первый участок Рублево-Архангельской линии — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева», в 2027 году — второй, от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской». Поэтапно будет вводиться и Бирюлевский радиус: в 2028 году завершатся работы на участке от станции «ЗИЛ» до «Курьяново», а в 2029 году — от «Курьяново» до «Бирюлево». В результате метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.