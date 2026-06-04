В Москве до 2032 года построят более 30 станций метро

«Мы продолжаем активно развивать сеть метрополитена. Сегодня в строительстве находятся сразу три линии — второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах. Одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов. В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 км линий метрополитена. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей», — сказал Ефимов.
Он уточнил, что в этом году для пассажиров откроют первый участок Рублево-Архангельской линии — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева», в 2027 году — второй, от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской». Поэтапно будет вводиться и Бирюлевский радиус: в 2028 году завершатся работы на участке от станции «ЗИЛ» до «Курьяново», а в 2029 году — от «Курьяново» до «Бирюлево». В результате метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.
Также продолжается развитие Троицкой линии — в рамках второго этапа появятся шесть станций от «Новомосковской» до Троицка. После завершения работ, запланированного на 2029 год, этот радиус станет самым протяженным за МКАД. Кроме того, в 2028 году будет готова станция «Гольяново» Арбатско-Покровского радиуса, а в 2030-м — «Достоевская» Кольцевой линии и «Южный порт» Люблинско-Дмитровской.
Заммэра добавил, что в Москве прорабатываются проекты продления еще нескольких существующих линий метрополитена.
О ПМЭФ
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.