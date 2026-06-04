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В Москве до 2032 года построят более 30 станций метро

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 30 новых станций метро появится в Москве в ближайшие семь лет. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы продолжаем активно развивать сеть метрополитена. Сегодня в строительстве находятся сразу три линии — второй этап Троицкой, Рублево-Архангельская и Бирюлевская, параллельно возводятся новые станции на действующих радиусах. Одновременно проходку тоннелей ведут 12 щитов. В целом в течение ближайших семи лет мы планируем построить свыше 30 станций и более 80 км линий метрополитена. Это позволит фактически удвоить его протяженность по сравнению с 2010 годом и обеспечить качественно новый уровень транспортной доступности для миллионов москвичей», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что в этом году для пассажиров откроют первый участок Рублево-Архангельской линии — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева», в 2027 году — второй, от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Новорижской». Поэтапно будет вводиться и Бирюлевский радиус: в 2028 году завершатся работы на участке от станции «ЗИЛ» до «Курьяново», а в 2029 году — от «Курьяново» до «Бирюлево». В результате метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Также продолжается развитие Троицкой линии — в рамках второго этапа появятся шесть станций от «Новомосковской» до Троицка. После завершения работ, запланированного на 2029 год, этот радиус станет самым протяженным за МКАД. Кроме того, в 2028 году будет готова станция «Гольяново» Арбатско-Покровского радиуса, а в 2030-м — «Достоевская» Кольцевой линии и «Южный порт» Люблинско-Дмитровской.

Заммэра добавил, что в Москве прорабатываются проекты продления еще нескольких существующих линий метрополитена.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.