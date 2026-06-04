В Нижнем Тагиле началась первая смена трудовых подростковых отрядов

Первая смена трудовых подростковых отрядов мэра стартовала в Нижнем Тагиле Свердловской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.
Во время летних каникул благоустраивать город выйдут более 850 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут высаживать цветы и кустарники, убирать мусор, облагораживать общественные территории, а также участвовать в культурных и досуговых мероприятиях. С 1 по 19 июня в работе задействуют 423 школьника. Всего в этом году заявки на участие подали 1700 ребят.
«Это очень хорошая традиция, которую мы поддерживаем на протяжении нескольких десятков лет. Нижний Тагил — один из немногих городов Свердловской области, в котором внедрили практику трудовых отрядов мэра и не отказываются от нее, финансируя из городского бюджета. Желаю всем ребятам хорошо поработать, отдохнуть и реализовать свои желания», — подчеркнул глава города Владислав Пинаев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.