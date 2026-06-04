В Нижнем Тагиле началась первая смена трудовых подростковых отрядов

Во время летних каникул благоустраивать город выйдут более 850 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут высаживать цветы и кустарники, убирать мусор, облагораживать общественные территории, а также участвовать в культурных и досуговых мероприятиях. С 1 по 19 июня в работе задействуют 423 школьника. Всего в этом году заявки на участие подали 1700 ребят.