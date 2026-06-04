Нижегородцы будут получать платные медуслуги по новым правилам с 1 сентября

Платные медицинские услуги на территории Нижегородской области будут оказывать в соответствии с обновленными правилами. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Нововведения защитят пациентов от навязанного лечения. В частности, платные услуги теперь будут оказывать только по желанию пациента. Отказ от заключения договора не повлияет от сокращения объёма бесплатной помощи по ОМС.
«Мера продиктована прецедентами, когда в клиниках пациенту предлагали “дополнительные” услуги под угрозой сокращения гарантированной помощи», — говорится в сообщении.
Письменное согласие потребуется и в случае, когда за лечение платит работодатель или страховая компания. Если необходимы дополнительные услуги сверх стандартов, письменное заявление потребуют и от плательщика, и от пациента.
Заключить договор на лечение нижегородцы смогут дистанционно: через сайт клиники, мобильное приложение или мессенджер Max. Все медучреждения обязали передавать данные о пациентах в Единую госинформсистему здравоохранения.
Кроме того, подтвердить покупку лекарств для социального вычета теперь можно не только рецептурным бланком, но и выпиской из медицинской карты.
«Налоговая и Росздравнадзор утвердят единую форму справки об оплате медуслуг», — уточнил Алексей Никонов.
Ранее мы писали, что медосмотры нижегородских призывников будут проводить по новым правилам.