Лидером по газомоторному топливу в РФ стала Ростовская область

Заместитель губернатора Игорь Сорокин подчеркнул экономическую целесообразность использования газомоторного топлива для бизнеса. Ключевая задача — увеличивать долю экологичного транспорта, стимулируя переход на газ как частных перевозчиков, так и муниципальных предприятий. Это позволит обеспечить стабильную загрузку существующих мощностей, снизить эксплуатационные расходы на транспорт и улучшить экологическую ситуацию в регионе.