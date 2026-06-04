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Лидером по газомоторному топливу в РФ стала Ростовская область

Об этом сообщает областное правительство.

По итогам 2025 года Ростовская область заняла первое место в рейтинге развития рынка газомоторного топлива, сменив в этом статусе Санкт‑Петербург. Результаты рейтинга были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ‑2026), сообщает областное правительство.

В настоящее время на территории региона функционирует 62 газозаправочные станции. Продолжается планомерная работа по переводу общественного транспорта и коммунальной техники на природный газ.

Заместитель губернатора Игорь Сорокин подчеркнул экономическую целесообразность использования газомоторного топлива для бизнеса. Ключевая задача — увеличивать долю экологичного транспорта, стимулируя переход на газ как частных перевозчиков, так и муниципальных предприятий. Это позволит обеспечить стабильную загрузку существующих мощностей, снизить эксплуатационные расходы на транспорт и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Финансирование мероприятий по переоборудованию транспорта: в 2025 году выделено 54,3 млн рублей — переведено на экологичное топливо 797 единиц техники, а в 2026 году запланировано выделение 58,9 млн рублей.